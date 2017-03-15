Cripple Creek City Council Agenda For This Week

AGENDAMARCH 15, 2017

Regular Meeting – 5:30 PM

 

 Location: Cripple Creek City Council Chambers

337 Bennett Avenue, Cripple Creek, Colorado 80813

 

CALL TO ORDER

INVOCATION

PLEDGE OF ALLEGIANCE

ROLL CALL

APPROVAL OF MINUTES FROM PRIOR MEETING

PUBLIC COMMENT

.   ADMINISTRATOR REPORT

FINANCE DIRECTOR REPORT

 

 

  • PRESENTATION – A LOOK BACK AT RESULTS FOR 2016: STEVE KITZMAN
  • PLANNED ACTIVITIES FOR POCKET PARK (LOTS ADJACENT TO CITY HALL) DURING 2017 TOURIST SEASON: STEVE KITZMAN
  • REQUEST – APPROVAL OF APPOINTMENTS TO HISTORIC PRESERVATION COMMISSION: RENEE MUELLER
  • REQUEST – APPROVAL OF HISTORIC PRESERVATION COMMISSIONS RECOMMENDATIONS FOR 2017 RESIDENTIAL GRANT AWARDS: RENEE MUELLER
  • APPROVAL OF LEASE AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF CRIPPLE CREEK AND CHRIS WATERS FOR OFFICE SPACE AT THE MEDICAL BUILDING FOR A FAMILY COUNSELING PRACTICE: PAUL HARRIS

 

 