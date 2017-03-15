Cripple Creek City Council Agenda For This Week

AGENDA – MARCH 15, 2017
Regular Meeting – 5:30 PM
Location: Cripple Creek City Council Chambers
337 Bennett Avenue, Cripple Creek, Colorado 80813
CALL TO ORDER
INVOCATION
PLEDGE OF ALLEGIANCE
ROLL CALL
APPROVAL OF MINUTES FROM PRIOR MEETING
PUBLIC COMMENT
. ADMINISTRATOR REPORT
FINANCE DIRECTOR REPORT
- PRESENTATION – A LOOK BACK AT RESULTS FOR 2016: STEVE KITZMAN
- PLANNED ACTIVITIES FOR POCKET PARK (LOTS ADJACENT TO CITY HALL) DURING 2017 TOURIST SEASON: STEVE KITZMAN
- REQUEST – APPROVAL OF APPOINTMENTS TO HISTORIC PRESERVATION COMMISSION: RENEE MUELLER
- REQUEST – APPROVAL OF HISTORIC PRESERVATION COMMISSIONS RECOMMENDATIONS FOR 2017 RESIDENTIAL GRANT AWARDS: RENEE MUELLER
- APPROVAL OF LEASE AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF CRIPPLE CREEK AND CHRIS WATERS FOR OFFICE SPACE AT THE MEDICAL BUILDING FOR A FAMILY COUNSELING PRACTICE: PAUL HARRIS